İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında gemide düşerek yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Malta
bayraklı gemide Türk uyruklu kişi, düşerek yaralandı.
Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.
Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yaralı, sağlık personeli refakatinde gemiden alınarak Bayraklı
Limanı'nda 112 Acil Servis
personeline teslim edildi.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Bayraklı,Çeşme,İzmir
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:31