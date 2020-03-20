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Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti

Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti Zonguldak açıklarındaki tanker gemisinde fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti.

20.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:46
Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti
ZONGULDAK - Zonguldak açıklarındaki tanker gemisinde fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti.
Kocaeli'nin Derince ilçesinden Rusya'nın Tuapse ilçesine yola yola çıkan Hope A isimli tanker gemisinde fenalaşan mürettebat için ekipler seferber oldu. Zonguldak açıklarındaki gemiden telsiz irtibatının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik botu tankere yanaşarak rahatsızlanan mürettebata ulaştı. İsmi belirlenemeyen yabancı uyruklu mürettebat, özel donanımlı ekipler tarafından limanda bekletilen ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan personel Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin damarlarında tıkanıklık olması sebebiyle fenalaştığı öğrenilen mürettebatın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ayrıca hastaneye tercüman da getirildiği öğrenildi. Geminin dün 15.00 sıralarında Derince'den yola çıktığı öğrenildi. Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti

Kaynak: İHA

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Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti
Etiketler : Zonguldak, Derince, Genel

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