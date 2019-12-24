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GEMİDE ÖLDÜRÜLEN KAPTANIN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

HİNT Okyanusu'nda gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

24.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:53 GEMİDE ÖLDÜRÜLEN KAPTANIN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
HİNT Okyanusu'nda gemide öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ekşi'nin cenazesi cenaze aracıyla kuruma getirildiğinde ise babası, "Oğlum böyle mi gelecektin sen" diyerek acısını dile getirdi.

Bora Ekşi, Hint Okyanusu'nda ilerleyen yük gemisinde, yağcı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı Ergin Aktaş olayın ardından gemi mürettebatı tarafından bağlanarak etkisiz hale getirilmişti. Ekşi'nin Türkiye'ye getirilen cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaptan Bora Ekşi'nin cenazesini Adli Tıp Kurumu önünde babası Abdurrahman Ekşi karşıladı. Cenaze aracına yaklaşan acılı baba, "Oğlum böyle mi gelecektin sen" diyerek acısını dile getirdi. Daha sonra ayakta durmakta zorluk çeken babaya yakınları yardımcı oldu.

Yaklaşık 4 saatin ardından Türk kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürülen Bora Ekşi için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Ekşi'nin cenazesi kılınan namazın ardından Taşdelen'de bulunan Valide Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Görüntü dökümü

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-Cenazenin getirilişi 

-Babanın cenazeyi karşılaması

-Cenazenin çıkışı

-Baba Abdurrahman Ekşi'den görüntü


- İstanbul

Adli Tıp Kurumu, Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: DHA

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