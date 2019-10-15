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Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi

İspanya açıklarında çalıştığı gemide geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay Muharrem Çimen için Gölcük'te tören düzenlendi.

15.10.2019 19:38Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi
İspanya açıklarında çalıştığı gemide geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay Muharrem Çimen için Gölcük'te tören düzenlendi.
İspanya'da geçen hafta ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide kopan halatın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çimen'in (65) cenazesi, Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.
Çimen'in eşi CHP Gölcük Belediye Meclis Üyesi Türkan Çimen, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından emekli astsubay için askeri tören gerçekleştirildi. Çimen'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.
Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile yakınları katıldı.

Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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