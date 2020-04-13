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Gemideki muz yüklü konteynerden 34 kilo kokain çıktı

MERSİN'de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

13.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:27
Gemideki muz yüklü konteynerden 34 kilo kokain çıktı

MERSİN'de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'daki bir limandan Mersin Limanı'na gelecek olan gemideki muz yüklü konteynerlerde kokain gizlendiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, geminin limana gelmesinin ardından konteynerlerin soğutucu bölümünde arama yaptı. Aramada, boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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