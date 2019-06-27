27.06.2019 18:45
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Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı

Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı

Bozcaada açıklarında denizden fazla açılan ve boğulmak üzere olan dalgıç, o esnada sefer sırasında olan 18 Mart Gemisi mürettebatı tarafından fark edilip atılan can simidiyle kurtarıldı.

Bozcaada açıklarında denizden fazla açılan ve boğulmak üzere olan dalgıç, o esnada sefer sırasında olan 18 Mart Gemisi mürettebatı tarafından fark edilip atılan can simidiyle kurtarıldı. Geyikli-Bozcaada seferini yapan 18 Mart Gemisi mürettebatı sefer esnasında denizden fazla açılan bir dalgıcın çırpınışlarını fark etti. Gestaş personellerinin yoğun çabasıyla birlikte dalgıca can simidi atıldı. Boğulmak üzere olan dalgıç, can simidine yetişerek hayata tutundu. Olay sonrası gemi mürettebatı sahil güvenliğe haber verdi. Tekneye çıkarılan dalgıcın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
(Selahattin Murathan Yıldırım-Utku Yaşar Cüce/İHA)
Kaynak: İHA
geyikli , 18 mart , bozcaada , Güncel

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