27.06.2019 18:58
Haberler » Yerel » Haber

Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada

Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı.

Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada
ÇANAKKALE - Bozcaada açıklarında denizden fazla açılan ve boğulmak üzere olan dalgıç, o esnada sefer sırasında olan 18 Mart Gemisi tarafından fark edilip mürettebatların kendisine can simidi atması sonucu hayata tutundu.
Geyikli-Bozcaada seferini yapan 18 Mart Gemisi mürettebatı sefer esnasında denizden fazla açılan bir dalgıcın çırpınışlarını fark etti. Gestaş personellerinin yoğun çabasıyla birlikte dalgıca can simidi atıldı. Boğulmak üzere olan dalgıç, can simidine yetişerek hayata tutundu. Olay sonrası gemi mürettebatı sahil güvenliğe haber verdi. Tekneye çıkarılan dalgıcın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA
Bozcaada , Yerel

Son Dakika Haberleri
20:15 GAİB tarafından Şanlıurfa'da Dijital Dönüşüm semineri
19:54 Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
19:34 Engelsizciler kampta
18:58 Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada
18:08 Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
17:00 Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı
16:59 Karabük'te fuhuş operasyonu