Geminbeli Tüneli, 2021'de hizmete girecek

KARADENİZ Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak olan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmaları devam ediyor. Tünelin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Suşehri programları öncesinde Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Vali Salih Ayhan, çalışmalar hakkında Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan ve teknik personelden bilgi aldı. Tünelin içine girerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayhan, tünelde kazı çalışmaları yapan işçileri tebrik edip kolaylıklar diledi.