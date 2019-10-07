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Geminderesi'nde sonbahar renkleri

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile doyumsuz görüntüye büründü.

07.10.2019 16:55Geminderesi'nde sonbahar renkleri
SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile doyumsuz görüntüye büründü.
Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, sonbahar mevsiminin etkisiyle yeşil, sarı tonlarını alan ağaçlar güzel bir manzara oluşturdu. Sivas-Suşehri karayolu üzerindeki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle bugünlerde renk cümbüşü yaşanıyor. Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgeden geçenler de bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor.



İç Anadolu Bölgesi, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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