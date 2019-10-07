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Geminderesi'nde sonbahar renkleri

Geminderesi'nde sonbahar renkleriSİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile güzel bir görüntüye büründü.

07.10.2019 17:21
Geminderesi'nde sonbahar renkleri
SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ile güzel bir görüntüye büründü.
Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, Sonbahar mevsiminin etkisiyle doğa ayrı bir manzara oluşturdu. Sivas-Suşehri karayolu üzerindeki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle bugünlerde renk cümbüşü yaşanıyor. Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgeden geçenler de bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor.
Geminderesi'nde sonbahar renkleri

Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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