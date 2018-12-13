Meteor yağmurlarının kralı, Geminid Meteor Yağmuru Google'a Doodle oldu. Peki Geminid Meteor Yağmuru nedir ve ne zaman başlayacak?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Geminid Meteor Yağmuru, 3200 Phaethon adlı sönük kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde döndüğü sırada arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda ortaya çıkar ve ''Meteor Yağmurlarının Kralı'' olarak bilinir. Gerekli düzeyde karanlık ortamlarda saat 00.00'dan sonra yaklaşık 50 civarında yıldız kayması görülebilecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NASIL GÖRÜLECEK?

Gökyüzü şölenini izlemek veya fotoğraflayabilmek için gece yarısı ile şafak vakti arasındaki zaman diliminde, Ay'ın etkisini kaybettiği saatlerde yerinizi almanız öneriliyor. Ayrıca şehrin ışıklarının olmadığı ve hava koşullarının iyi olduğu bölgede bulunmak da diğer önemli kriter. Temiz gökyüzünün hakim olduğu şehir bölgelerinde de görülebilen göktaşlarının ancak dörtte birini takip etme şansınız olabilir.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geminid Meteor Yağmuru, 13 Aralık Çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayan gece gözlemlenebilir.

METEOR YAĞMURU NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Meteorların dünya atmosferine girdiği sırada, uzayda bıraktıkları ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmaya meteor yağmuru denir. Tek bir meteor parçası toplu iğne başı kadar küçüktür. Bunu yanında oldukça büyük meteorlar da vardır ve meteorların çoğu atmosferden geçerken ısıdan kaynaklı yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

GÜN İÇERİSİNDE MİLYONLARCA METEOR DÜNYAYA DÜŞÜYOR

Bilim insanları, gün içerisinde binlerce hatta milyonlarca meteorun dünyaya ulaştığını ancak dünyanın büyük çoğunluğunun suyla kaplı olmasından ötürü meteorların suya düştüklerini düşünüyorlar. Genellikle bir arada olan milyonlarca meteor, tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülür.Dünya güneşin çevresinde turunu tamamlarken, meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasta bulunarak çok kızışan meteorlar da dünyadan bir "meteor yağmuru" gibi görünebiliyor.