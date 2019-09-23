"Gemiyi limana yanaştıracağız" deyip Beşiktaş taraftarından destek istedi

Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Crivelli'nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 84. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu skorla tamamlandı.

"FİKRET GOL GOL GOL"

Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in golünden sonra "Yönetim istifa" "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor." şeklinde tepki gösteren taraftarlar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine bağırdı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonunda, "Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Bu süreç kolay değil. 5 puan, yakışmayan bir puan ama sezon başından bu yana bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu bir savunma değil. Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin." dedi.