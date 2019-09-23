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"Gemiyi limana yanaştıracağız" deyip Beşiktaş taraftarından destek istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Gemiyi limana yanaştıracağız." dedi.

23.09.2019 23:01

Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Crivelli'nin golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 84. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu skorla tamamlandı.

"FİKRET GOL GOL GOL"

Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in golünden sonra "Yönetim istifa" "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor." şeklinde tepki gösteren taraftarlar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine bağırdı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonunda, "Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Bu süreç kolay değil. 5 puan, yakışmayan bir puan ama sezon başından bu yana bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu bir savunma değil. Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin." dedi.


Abdullah Avcı, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(5)
FİKO BAŞKAN PARALAR NERDE:lig sonu görürsün çok para harcamış takım sana kaç puan fark atıyor kimyan bozulmuş belli gecen seneden kalma. . .
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KOMİK:GEMIYI LİMANA YANAŞTIRACAKMIŞ GEMİ KARAYA OTURDU GECMİŞ OLSUN .
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CANMEN:HANI BELKIM SAYIN AVCI DOGRU OLMAYABILIR BJK ICIN, BELKIM KENDI YARATTIGI BASAKSEHIR ONUN ICIN EN IDEALIYDI. . . YALNIZ ADAMA BIRAKILAN KADRO DENILEN ENKAZI BI KARSILASTIRIN IKI SEZON öNCESI KADROSUYLA. . . . BENCE BUNUN TEK SORUMLUSU YöNETIMINIZ. . . . üZERINE KOYACAKLARI YERDE, ANLAMSIZCA DAGITTILAR KADROYU. . . . BENCE SIZIN BASKANIN UMRUNDA DEGIL BAYRAK YARISI, KAFADA BITIRMIS MAKAMINI VE GEVSEME MODUSUNA GECMIS. . . .
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GERCEKCİ:Herkes Galatasarayla kafayi yemis böyle mesajlari neden fenerbahceye göndermiyorsunuz 8 tas camiasi Galatasaray okadarmi öpmüs sizi o yüzden mi kuyruk acisi.
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MEMLEKETİM:Ya arkadas Avci Besiktas''a imza attigi gün söyledim 3 ay sonra gider diye. Bu anterönör degil. Bunun isi gücü ölcme bicme.
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