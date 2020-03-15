Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı
Gemlik'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.
15.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 02:10
Gemlik 'e bağlı Adliye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında Özcan Akin (25) isimli genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Traktörün kontrolünü kaybetmesi sonrasında yaşandığı öğrenilen kazada, Akın traktörün devrilmesiyle traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
İddiaya göre, Traktörün kontrolünü kaybetmesi sonrasında yaşandığı öğrenilen kazada, Akın traktörün devrilmesiyle traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
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