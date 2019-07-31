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Gemlik AK Parti'de yönetim tamamlandı

Gemlik AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit tarafından hazırlanan yeni yönetim listesi Genel Merkez tarafından onaylanarak ilçeye gönderildi.

31.07.2019 00:42 Gemlik AK Parti'de yönetim tamamlandı
Gemlik AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit tarafından hazırlanan yeni yönetim listesi Genel Merkez tarafından onaylanarak ilçeye gönderildi. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapılacağı belirtildi.

Gemlik AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in listesinde yer alan isimler şöyle:

Ferhat Özyılmaz, Alpaslan İlgin, Ömer Bayrak, Alpaslan Ağır, Osman Alemdar, Melike Şubaşı, Serkan Polat, Kerim Bayoğlu, İsa Fırtına, Ümmühan Yıldız, Orhan Ayaz, Bilal Yıldız, Osman Arslan, Süleyman Çevik, Yalçın Kurt, Sevgi Demir, Levent Aydın, İsmail Topkaç, Yusuf Şahinoğlu, Ali Uslu, Osman Kırca, Yasemen Koruç, Özden Beki, Nejla Akbulut. - BURSA

Serkan Polat, Ömer Bayrak, AK Parti, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

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