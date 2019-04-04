Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan Mazbatasını Aldı

CHP
'den Gemlik
Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan
, mazbatasını aldı.
Sertaslan, Gemlik Adliyesi yemekhanesindeki törende, mazbatasını Gemlik Seçim Kurulu Başkanı Kenan Gül
'den aldı.
Törene, CHP Bursa
İl Başkanı Hüseyin Akkuş
, AK Parti
Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP
Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz katıldı.
Sertaslan, Gemlik'in güzel hizmetleri hak ettiğini söyledi.
Gemlik için her zaman çalışmaya devam edeceklerini belirten Sertaslan, "Bizler meclisimizin sözcülüğünü yapacağız. Verecekleri destekler için tüm meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.
Kenan Gül, Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Gemlik, Güncel
Kaynak: AA