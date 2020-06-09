Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertasla'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gemlik Belediyesi'nin korona virüs sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların övgü topladığını söyledi.

Gemlik Belediyesi Bursa'da örnek oldu
09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:11
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertasla'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gemlik Belediyesi'nin korona virüs sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların övgü topladığını söyledi.

CHP Bursa İsmet Karaca ve yönetim kurulu üyeleri Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Gemlik Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Karaca, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik belediyelerinin son dönemde özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda önemli adımlar attığını dile getirdi. Gemlik Belediyesi tarafından, Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan personele tek tek teşekkür eden Başkan Karaca, "Bursa'daki belediyelerimiz bu zorlu dönemde uyumlu çalışmanın örneğini gösterdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında oldular. Özellikle Gemlik Belediyesi kentimizde örnek oldu. Çalışmaları basında sık sık yer aldı. Arkadaşlarımızı kutlarım" dedi.

Kreş, halk market, engelsiz taksi tamam, köy yolları yapılıyor

İsmet Karaca'ya Gemlik Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, belediyenin Vefa Sosyal Destek Grubu'na zabıta, temizlik, sağlık ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlüklerden yirmiden fazla personel, altyapı ile araç desteği verdiğini dile getirdi. Koronavirüsle mücadelede sosyal yardım çalışmalarını arttırırken Gemlik'te temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Sertaslan "kamu kurumları, okullar, berberler ve güzellik salonları olmak üzere pek çok yerde dezenfeksiyon gerçekleştirdik. Kurumlara tonlarca litre dezenfeksiyon temin ettik. Yaklaşık 250 bin cerrahi maskeyi bedelsiz olarak Gemliklilere ulaştırdık. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Öte yandan kreşimiz tamamlanmak üzere, halk market önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek, engelsiz taksimiz yollarda, iş makinelerimiz köy yollarını açıyor, Eski Pazar Caddesi'nden başlayarak sokak ve cadde düzenlemelerimiz devam ediyor. Gemlik için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmet Karaca, Mehmet Uğur, Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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