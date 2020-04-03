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Gemlik Belediyesi'nden kaymakamlığa araç takviyesi

Gemlik Belediyesi, devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak para yardımının vatandaşlara ulaştırılması amacıyla 5 aracını kaymakamlığa tahsis etti.

03.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:45
Gemlik Belediyesi'nden kaymakamlığa araç takviyesi
Gemlik Belediyesi, devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak para yardımının vatandaşlara ulaştırılması amacıyla 5 aracını kaymakamlığa tahsis etti.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri nedeniyle PTT şubeleri önünde oluşan uzun kuyrukların tepkilere neden olmasının ardından, PTT şubelerinden yapılacak ödemeler durdurulmuştu. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler tarafından sosyal yardım ödemelerinin evde yapılması kararının ardından Gemlik Belediyesi, belediye araçlarını kaymakamlığın kullanımına sundu.

"Personel ve altyapı desteği sağlıyoruz"

Türkiye'nin zor durumlarda büyük dayanışma örnekleri sergilediğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "El ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Gemlik Belediyesi'nin tüm imkanlarını bu salgına karşı mücadele için seferber ettik. Gemlik Kaymakamlığımız ile uyumlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlara göre personel, altyapı, araç desteği sağlayarak ihtiyaç sahiplerine daha hızlı şekilde ulaşılarak, gerekenlerin derhal yerine getirilmesinde üzerimize düşeni yapacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, PTT, Güncel
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