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Gemlik Belediyesi'nden kurumlara dezenfeksiyon desteği

Gemlik Belediyesi, kamu kurumlara tonlarca dezenfektan malzemesi dağıttı.

31.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:28
Gemlik Belediyesi'nden kurumlara dezenfeksiyon desteği
Gemlik Belediyesi, kamu kurumlara tonlarca dezenfektan malzemesi dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önemli tedbirler alan Gemlik Belediyesi, sokak yıkama, kurum ve kuruluşları dezenfekte etme, park ve bahçelerde temizlik ile yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, tonlarca litre dezenfeksiyon malzemesini kamu kurumlarına ulaştırmaya başladı. Devlet Hastanesi'ne 500 litre, Emniyet Müdürlüğü'ne 60 litre başta olmak üzere pek çok kamu kurumuna dezenfeksiyon etkili temizlik sıvısı temin edildi. Gemlik Belediyesi toplam 6 buçuk ton temizlik sıvısını kurumlara ulaştırdı.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, son dönemde Gemlik'te temizlik konusunda hummalı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Sertaslan, "Gemlik'te daha önce görülmemiş bir temizlik yapıyoruz. Ana caddelerden ara sokaklara kadar bütün yollarımız sırayla yıkanıyor, temizleniyor. Kamu kurumlarımız, okullarımız dezenfekte ediliyor, muhtarlıklarımıza dezenfekte sıvıları, maskeler gönderiyoruz. Sağlık kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu zor günlerde ihtiyaç duyulan temizlik sıvılarını kamu kurumlarımıza da temin ediyoruz. Şimdiye dek altı tondan fazla malzemeyi kurumlara gönderdik. Destek çalışmalarımız aralıksız sürecek. Gemliklilerin de desteği ile bu zor günleri hep birlikte atlatacağız". - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Güncel
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