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Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde metrük binalar belediye tarafından yıkılıyor.

13.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:06Gemlik Belediyesi'nden metrûk bina temizliği
'nın ilçesinde metrük binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Tehlike arz eden ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalarda yıkımlar devam ediyor. Son olarak Mahallesi Nusretiye Sokaktaki metruk binayı yıkan ekipler, yıkımların devam edeceğini belirtti. Metrük bina yıkımıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilileri, "İlçemiz genelinde metrük bina yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı grupların da uğrak noktası olan bu binaları tespit edip mülkiyet sahipleriyle görüşmemizin ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dediler. - BURSA

Osmaniye, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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