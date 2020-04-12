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Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına '4 yıldızlı' vefa

Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına '4 yıldızlı' vefa Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, koronavirüs pandemisi süresince Ramada Otel'ini sağlık çalışanlarına tahsis etti.

12.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:13
Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına '4 yıldızlı' vefa
BURSA - Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, koronavirüs pandemisi süresince Ramada Otel'ini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Sertaslan, "Salgınla gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık personelimiz için ne yapsak azdır" dedi.
İlçenin en lüks ve konforlu 4 yıldızlı otelinde sağlık çalışanları için 50 oda tahsis ettiklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 75 sağlık personeline konaklama hizmeti sunacaklarını söyledi. Sağlık personeline tahsis edilen oteldeki son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Sertaslan, 'korona savaşçılarının ' yarından itibaren otele giriş yapacağını ifade etti.
Gemlik Belediyesi olarak sağlık personeline vefayı önemsediklerine dikkat çeken Başkan Sertaslan, "Umarım sağlık çalışanı arkadaşlarımız oteli beğenir, dinlenme süreleri içinde rahat ve konforları için gerekli desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle sıkıntılı ve zor günler geçirdiğini hatırlatan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sağlık personeline seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Bütün dünyada kıymetinizin anlaşıldığı günleri hep beraber yaşıyoruz. Ailelerinize hastalığı bulaştırma endişesi yaşadığınızın farkındayız. Her birinizi bu endişeden kurtarıp, Gemlik'te sizi en iyi yerde konaklatacağız Haklarınızı helal edin daha iyisine layıksınız. Daha iyisini yapmak isterdik ama olanın en iyisi bu sizler de olanın en iyisini yapma gayretindesiniz. Bütün sağlık personelimize kolaylıklar diliyorum" Gemlik Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına ’4 yıldızlı’ vefa

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Genel
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