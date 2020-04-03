Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa

Gemlik Belediyesi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor.

03.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:43
Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa
Gemlik Belediyesi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor.

Korona virüs salgını gündemdeki yerini korurken, Gemlik Belediyesi, salgına karşı aldığı tedbirleri her geçen gün arttırıyor.

Belediye olarak aralıksız sürdürülen dezenfekte işlemleri ile birlikte, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine sunulan desteklerin yanı sıra sokaktaki can dostlar için de besleme takvimi oluşturulmaya devam ediliyor.

Gemlik Belediyesi, son olarak "sağlık çalışanlarına vefa zamanı" diyerek devlet hastanesine geçtiğimiz günlerde gönderilen tonlarca dezenfektan malzemesinin ardından şimdi de tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Gemlik Belediyesi, Gemlikli iş adamları ve sanayicilerin desteği ile ilk etapta 5 bin 400 adet cerrahi maske, 10 bin adet lateks eldiven, bin 500 adet koruyucu başlıklı tulum, 660 adet FFP2 ve FFP3 maske, 980 adet koruyucu gözlük ile 500 adet yüz siperliğini hastane çalışanlarına ulaştırırken, yetkililerden gelecek talebe göre de, peyderpey malzeme desteğinde bulunacak.

" Sağlık çalışanlarımıza minnettarız."

Türkiye'nin tüm illerinde görülen korona virüs salgınına karşı Gemlik'te de önemli tedbirlerin alındığının altını çizen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, " Korona virüs salgınıyla cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına minnettarız. Gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelimizin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin temini için elimizden gelen desteği sunmakta kararlıyız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gemlik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gemlik Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına vefa - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı Haberler
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:39: Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu - Haber 00:39: Çanakkale'ye minibüs ve otobüs girişleri yasaklandı - Haber 00:37: Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:37: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor - Haber 00:36: Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Haber 23:14: Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber