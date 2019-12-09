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Gemlik Belediyesi'ne araç desteği

Gemlik Belediyesi çeşitli çalışmalarda kullanılmak üzere araç temin edecek.

09.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:43Gemlik Belediyesi'ne araç desteği
Belediyesi çeşitli çalışmalarda kullanılmak üzere araç temin edecek.

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik, park ve bahçe bakımı ile yol bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan bakıma ihtiyaç duyulan tüm sokak ve caddelerde program dahilinde tadilat çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yanda ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak, olanları korumak adına gereken çalışmaları yaparken günlük olarak sokaklarda yıkama, süpürme ve diğer tüm temizlik çalışmalarına devam ediyor.

kiralanacak

Gemlik Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmak üzere yeni araç kiralama gerçekleştirecek. İhale ile kiralanacak araçlar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri ile ilçeye hizmet sağlayacak diğer birimlerde kullanılacak. Belediye, 11 Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıkacak. Yeni kiralanacak araçlar ile Gemlik Belediyesi'nin ilçe genelinde temizlik işinde güçlenmesi hedefleniyor. - BURSA

Gemlik, Bahçe, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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