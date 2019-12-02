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Gemlik Belediyesi sıkıntıları yerinde tespit ediyor

Gemlik Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinliyor.

02.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:12Gemlik Belediyesi sıkıntıları yerinde tespit ediyor
Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinliyor.

Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Fen İşleri Müdürü Mustafa Yuşan, Park Bahçeler Müdürü Alihan ve Muhtarlıklar Müdürü Deniz Engin Çelik ile birlikte Eşref Dinçer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelere mahalle muhtarı Yusuf Güngör Al da eşlik etti. Bilhassa Gemlik'in ova bölgesini inceleyen ekipler, buradaki sorunların çözümü için bir an önce çalışmalara başlanılacağını ifade ettiler.

Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, köylerle ilgili sıkıntıları neredeyse çözdüklerini ifade etti. Şehir merkezinde çalışmaların ise aralıksız devam ettiğini kaydeden Serintürk, "Bugün muhtarımız Yusuf Güngör Al ile beraber ilçemizin en büyük mahallelerinden biri olan Eşref Dinçer'de meseleleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Gemlik Belediyesi ekiplerimiz ilçemizin her köşesinde çalışmalarına devam ediyor. Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki sorunlarımızı da not aldık. Çalışmalara bir an önce başlayacağız. Ovayla ilgili doğalgaz beklentisinin farkındayız. O konuda Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uğur Sertaslan'ın gayretleriyle inşallah sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yusuf Güngör, Gemlik, Kuzu, Güncel

Kaynak: İHA

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