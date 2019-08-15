Gemlik Belediyesi tüm ekipleriyle bayram mesaisi yaptı

Gemlik Belediyesi Kurban Bayramı'nın sorunsuz ve huzurlu şekilde geçmesi için pek çok çalışma gerçekleştirdi.



Gemlik Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca gerek kesim alanlarında, gerek sokaklarda, gerekse tatil bölgelerinde kesintisiz çalışmaya devam etti. İnsan çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcanırken zabıta ekipleri de Kumla, Kurşunlu ve diğer kıyı bölgelerinde tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmeleri için büyük emek gösterdi. Gemlik Belediyesi'nin çevre düzenlemesini gerçekleştirdiği, trafik yoğunluğunun yaşanmaması için yeni bir giriş köprüsü inşa ettirdiği, içinde mescit, duş, çay ve kahve ikram edilen dinlenme alanları, otoparkı, katı atık ve gübre çukurları, profesyonel kasapların çalıştığı kesim alanına sahip, yaklaşık on dönümlük, seksener metrekarelik 112 hayvan satış yerinin bulunduğu Kurban Pazarı'nda kesimler sorunsuz gerçekleşti. Kesim işlemlerinde sıralamayı ve düzeni sağlayan zabıta ekiplerine Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur ve müdürlük çalışanları da destek verdi. Alanda kesim sürerken kavurma, pilav ve ayran ikramı yapıldı.



Vefat eden yakınlarını ziyarete gelen Gemliklilere ise çiçekleri Gemlik Belediyesi hediye etti. Yüzlerce çiçeğin getirildiği Gemlik'teki mezarlıklarda dağıtımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Müdür Alihan Kuzu'nun da katıldığı dağıtım çalışmalarında belediye personeli kabirlerin güzelleşmesine katkıda bulundu. Bayram boyunca Temizlik ve Fen İşleri müdürlükleri de fazla mesai yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kesim alanları başta olmak üzere Gemlik sokaklarında yoğun çalışma gerçekleştirdi. Nüfusun tatil nedeniyle oldukça fazla arttığı Kumla'da da temizlik için fazla mesai harcayan ekiplerin yanı sıra Fen İşleri personeli ilçenin çeşitli noktalarındaki yol ve kaldırım problemlerine müdahale ederek bayramın sorunsuz geçmesine katkıda bulundu.



Bayram boyunca gösterdiği özveriyle yoğun mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaz aylarına denk gelen bayramlarda kıyı bölgeleri nedeniyle nüfusun iki katından fazla arttığını, bunun da ilçede çok daha fazla dikkat ve çalışma gerektirdiğini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu,



"Bu yıl eksikliklerini büyük ölçüde giderdiğimiz kurban pazarında kesim işlemleri sorunsuz gerçekleşti. Belediyemizin ayarladığı profesyonel kasaplar kesim yaptı, dışarıdan acemi kasaplara izin verilmedi. Öte yandan kesim yapılan diğer alanların temizlik ve düzeni için yoğun çalışma gösterildi. Tatil alanlarında zabıtalarımız da izinsiz çadır kuranlara, sokaklarda düzeni bozanlara, vatandaşın huzurunu kaçıranlara gerekli müdahaleyi yaptılar."



"Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken Gemlik Belediyesi olarak bu sezonu en iyi şekilde kapattığımızı düşünüyoruz" diyen Sertaslan, "Hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını gerek çağrı merkezimizden gerek whatsapp hattımızdan takip ediyoruz. Yoğunluk nedeniyle çalışmalar sıraya konuyor ve bu sıralama ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliğine dikkat etmelerini, sokaklarda ve kendi evlerinde, sitelerinde, bahçelerinde belediyemize destek olmalarını rica ediyoruz. Nice güzel bayramları hep birlikte kardeşçe huzur içinde kutlamaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA