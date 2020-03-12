Gemlik Belediyesinden virüs tedbiri
Gemlik Belediyesi ekipleri, Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi.
12.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:17
Gemlik Belediyesi ekipleri, Türkiye 'de de görülen korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi.
Gemlik'te çeşitli noktalara el dezenfektanları yerleştirmeye hazırlanan ekipler, vatandaşların sıkça temas ettikleri kamu kurumu, okul ve camileri dezenfekte ederken, zabıta ekipleri ise marketleri dolaşarak stokçuluğa karşı uyarılarda bulunuyor.
Gemlik Belediyesi bütün toplu faaliyetlerini ileri bir tarihe erteledi. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, "Gemlik Belediyesi olarak bu ay planladığımız geniş katılımlı etkinlikleri ileri bir tarihe erteleme kararı verdik. Bütün vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi.
Dezenfekte çalışmaları sürüyor
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Gemlik'teki okul, kamu kurumları, ibadethaneler ve benzeri kurumlar uzman ekiplerce mikroplardan arındırılırken, kısa süre içinde Gemlik'te belirlenen çeşitli noktalara dezenfektan jel koyulacağı belirtildi.
Gemlik'te virüse karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı Gemlik Belediyesi encümen salonunda yapıldı. Toplantıya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, meclis üyeleri Durmuş Uslu, Sedat Akkuş, Alpaslan Eker, Şükran Ersöz Gemlik İlçe Sağlık Müdürü Enes Özdemir ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin haricinde daire müdürleri de katılırken, vatandaşların Gemlik'in çeşitli noktalarına asılacak ilanlarla bilgilendirilmesi ve özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. - BURSA
Gemlik'te çeşitli noktalara el dezenfektanları yerleştirmeye hazırlanan ekipler, vatandaşların sıkça temas ettikleri kamu kurumu, okul ve camileri dezenfekte ederken, zabıta ekipleri ise marketleri dolaşarak stokçuluğa karşı uyarılarda bulunuyor.
Gemlik Belediyesi bütün toplu faaliyetlerini ileri bir tarihe erteledi. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, "Gemlik Belediyesi olarak bu ay planladığımız geniş katılımlı etkinlikleri ileri bir tarihe erteleme kararı verdik. Bütün vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi.
Dezenfekte çalışmaları sürüyor
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Gemlik'teki okul, kamu kurumları, ibadethaneler ve benzeri kurumlar uzman ekiplerce mikroplardan arındırılırken, kısa süre içinde Gemlik'te belirlenen çeşitli noktalara dezenfektan jel koyulacağı belirtildi.
Gemlik'te virüse karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı Gemlik Belediyesi encümen salonunda yapıldı. Toplantıya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, meclis üyeleri Durmuş Uslu, Sedat Akkuş, Alpaslan Eker, Şükran Ersöz Gemlik İlçe Sağlık Müdürü Enes Özdemir ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin haricinde daire müdürleri de katılırken, vatandaşların Gemlik'in çeşitli noktalarına asılacak ilanlarla bilgilendirilmesi ve özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. - BURSA
Kaynak: İHA
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