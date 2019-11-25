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Gemlik Belediyespor judoda Ümitler 1. Liginde

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen müsabakalardan Gemlik Belediyespor başarıyla döndü.

25.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16Gemlik Belediyespor judoda Ümitler 1. Liginde
Türkiye Judo Federasyonu tarafından 'nın ilçesinde düzenlenen müsabakalardan Belediyespor başarıyla döndü.

Ümitler Mix 1. ligine yükselme mücadelesi veren Belediyespor judo ekibi, 13 takım arasından 3. olarak 2020 yılı Toto Judo Ümitler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Judo Antrenörü Ahmet Kılınç, Kemer'de düzenlenen müsabakalarda judo ekibinin çok iyi bir performans sergilediğini ifade ederken, aldıkları üçüncülük için mutlu olduklarını ve daha iyisini yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ümitler 1. Liginin zorlu bir lig olduğunun da altını çizen Kılınç, ligde başarılı olmak için çok çalışacaklarının kaydetti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik'in artık kültür ve sanatın yanı sıra sporun kenti olarak anılacağını ve bunun için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Sporcuları tebrik eden Başkan Sertaslan, sporcuların zorlu maçlara daha da iyi hazırlanacaklarına güveninin tam olduğunun altını çizdi. - BURSA

Antalya, Gemlik, Kemer, Spor

Kaynak: İHA

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