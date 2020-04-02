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Gemlik Cezaevi'nde Kovid-19 önlemleri

Gemlik Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

02.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:48
Gemlik Cezaevi'nde Kovid-19 önlemleri
Gemlik Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ediliyor.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, el dezenfektanları aletleri, mahkum kabul birimine, hükümlü ve personel yemekhanesine, parmak izi okutma cihazının bulunduğu tüm alanlara, atölyelere, kurum kantini ve dış atölyelerdeki kantin ve kafeteryalara, kurum kütüphanesine, açık ziyaret alanına, kurum personeli ve hükümlülerin ortak kullanım alanlarına monte edilerek kullanıma başlandı.
Uzaktan ateş ölçümü yapan cihazlar mahkum kabul ve revir birimlerine teslim edilerek kuruma giriş yapan personel, hükümlü ve giriş yapan diğer kişilerin vücut ısısı tespit ediliyor.
Koğuşlarda, el ve vücut teması olan noktalarda, tuvalet, banyo ve mutfak tezgahları çamaşır suyu ve deterjanla periyodik olarak temizlikleri ve kontrollerinin yapılması sağlandı.

Personel servisi ve hükümlüleri taşıyan araçların dezenfekte işlemleri periyodik olarak sürüyor.
İş yurdu faaliyetleri kapsamında kurum dışında çalışan hükümlülerin kuruma dönüşlerinde ayrı koğuşta barındırılarak diğer hükümlülerle temasları engellendi. Kuruma gelen ziyaretçilerin ve izinden dönen hükümlülerin yurt dışı bağlantılarının sorgulanması sağlandı.
Hükümlülerin ziyaret, özel izin ve avukat görüşlerinde talimatlara uygun olarak eldiven, maske ve el dezenfektanı gibi önlemler alınarak uygulandı.

Adalet Bakanlığının kararı doğrultusunda koronavirüs önlemleri kapsamında kurumun dışarıdan izole olarak giriş çıkış yapılmayacak şekilde asgari sayıda personel ile çalışma düzenine geçildi.
Bu arada, kurumda Kovid-19 pozitif tanısı konulan tutuklu, hükümlü ya da idari personel bulunmadığı duyuruldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gemlik Cezaevi'nde Kovid-19 önlemleri - Haberler

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