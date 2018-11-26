Gemlik'e Açılacak Fakültenin Deniz Bilimleri Fakültesi Olması Talebi

AK Parti Bursa
Milletvekilleri Zafer Işık
, Mustafa Esgin
ve Refik Özen
, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık
Yerleşkesine yapılacak Denizcilik
Fakültesinin statüsünün Deniz Bilimleri Fakültesi olarak düzenlenmesi için girişimlerde bulundu.
Milletvekilleri Işık, Esgin ve Özen, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme'yi ziyaret etti. Ziyarette, Gemlik'te açılacak fakültenin Denizcilik Bilimleri Fakültesi olması üzerinde duruldu.
Işık, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Gemlik'te, Türkiye
'nin en güzel arazilerinden birinde bulunan yerleşkenin geliştirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Denizcilik Fakültesinin statüsünün Deniz Bilimleri Fakültesi olarak düzenlemesini istediklerini belirten Işık, "Eğer yerleşkede Deniz Bilimleri adıyla fakülte kurulursa, kapsamın geniş olmasından dolayı fakülte altında çok sayıda bölüm açılabilecek. Açılan bölümlerde de doğrudan uygulama imkanları sağlanacak. Gelişen Gemlik'in sosyal anlamda da ivme kazanması adına Gemlik'in eğitim, sanat ve sporla da anılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda yapılacak çalışmaları Gemlik halkıyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.
Işık, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile yapacakları görüşme sonrasında, Deniz Bilimleri Fakültesinin kuruluş yazılarını YÖK'e göndererek ilk adımı tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.
Uludağ Üniversitesi,Bursa,Denizcilik,Gemlik
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:48