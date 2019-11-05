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Gemlik'e Beylikdüzü'nden destek

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

05.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:06Gemlik'e Beylikdüzü'nden destek
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Fen İşleri Müdürü Mustafa Yuşan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Dilek Ağdemir, Kentsel Dönüşüm Müdürü Müge Gürsoy, Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu ve Belediye Meclis Üyesi Galip Gür'den oluşan heyet, biz dizi inceleme için Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti. Gemliklileri Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık karşıladı.

Gemlik heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çalık, iki ilçe arasında gerçekleşecek görüş alışverişi ile ilişkilerin güçlenmesinin, hem Gemlik hem de Beylikdüzü yararına olacağını belirtti. İlçeler arasındaki iletişimin artarak devam edeceğini belirten Çalık, gelecek çalışmalarda belediyeler arasında dayanışma gerçekleşmesini istediklerini dile getirdi.

Adaylık sürecinden bu yana pek çok farklı belediyede çeşitli çalışma örneklerini incelediklerini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Gemlik'in sahip olduğu insan kaynağının oldukça fazla olduğunu belirtti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Nüfusu 100 bini aşan ilçemizde 81 vilayetimizden hemşerilerimiz yaşıyor. Her vatandaşımızın talebi, belediyeden beklentisi farklı. Yaptırdığımız ankette Gemliklilerin önceliği sosyal projelere verilmesi gerektiğini düşündüklerini gördük. Biz de kreş ve halk market çalışmalarımızı hızlandırdık. Öte yandan şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, Beylikdüzü'nün önceki başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gerçekleştirdiği sosyal projeler ile halkın sevgi ve onayını kazandığı biliniyor. Beylikdüzü ziyaretimizde de temel maksadımız burada gerçekleşen, doğrudan vatandaşa dokunan, çevreye duyarlı, insanları mutlu eden çalışmaları yerinde incelemek ve Gemlik'te uygulanabilirliğini planlamak oldu. İlçemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir kadın ihtiyaçları için boynunu bükmeyecek, hiçbir baba evine ekmek götürmekte zorlanmayacak. Temiz, ferah, zengin bir Gemlik'i hep birlikte inşa edeceğiz." - BURSA

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Kaynak: İHA

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