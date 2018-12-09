Gemlik'e Yapılan Sosyal Konutlarda Kura Heyecanı

Bursa
'da Gemlik
ilçe Belediyesince inşa edilen toplu konutlarda hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekildi.
Gemlik Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine, aylık ödemeleri 687 ile 845 lira arasında 130 daire için bin 501 başvuru yapıldı.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, yaptığı konuşmada, belediyenin imkanlarıyla Cihatlı Mahallesi'nde yaptırdıkları toplu konutların 130 dairesinin kura sonucu hak sahiplerine verileceğini söyledi.
Belediye olarak güzel bir misyonu yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sadece belediye hizmetleriyle kalmadık, Gemlik'te insanımız rahat hizmet alabilsin diye kurum binalarını yeniledik, devlet hastanesi için de arsa ortaya çıkardık. Her hafta bir açılış yaparak rekorlar kırdık. Bugün sizlere bir müjde daha veriyoruz. Sosyal konutların 950 lira olan aylık ödemelerini 687 ile 845 lira arasında belirledik. Gemlik'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından kura çekimine geçildi. Bin 501 kişi arasından kurayla belirlenen 130 kişi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kura çekimine AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık
, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar
İslam, vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Refik Yılmaz,Bursa,Gemlik
09 Aralık 2018 Pazar 15:24