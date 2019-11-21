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Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonu

Gemlik Serbest Bölge'de bulunan bir firmanın rüzgar türbinlerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlardan biri İstanbul'da yakalandı.

21.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:22Gemlik emniyetinden şehirler arası hırsızlık operasyonu
Serbest Bölge'de bulunan bir firmanın rüzgar türbinlerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlardan biri 'da yakalandı.

Olay, Gemlik Serbest Bölge'de bulunan bir firmanın depolama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile kabloların bulunduğu alana gelen şahıslar, yükledikleri malzemelerle uzaklaştı. Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede kameralardan aracı tespit etti. İstanbul'a kaçan hırsızları takip eden Gemlik Asayiş Büro ekipleri, Sultangazi ilçesindeki adrese baskın yaptı.

Kıskıvrak yakalanan Y.Ü. (47) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan Y.Ü. tutuklanırken, diğer zanlıların yakalanması için tahkikat devam ediyor. - BURSA

İstanbul, Gemlik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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