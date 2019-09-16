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Gemlik emniyetinden silah ve uyuşturucu baskını

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

16.09.2019 13:41Gemlik emniyetinden silah ve uyuşturucu baskını
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan tarla içindeki betonarme binaya baskın yaptı. Baskında 9 adet tabanca, çok sayıda şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Betonarme binada yapılan aramalarda hassas terazi, 50 gramın üzerinde farklı uyuşturucu madde ile içilmesinde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ekipler tarafından T.Z., E.O., N.S., R.H., M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslar adli denetim şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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