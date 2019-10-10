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Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'ndeki deprem riski

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1999 depreminde de hasar gören Gemlik Endüstri Meslek Lisesi binasının, deprem riski nedeniyle taşınması kararlaştırıldı.

10.10.2019 15:00Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'ndeki deprem riski
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1999 depreminde de hasar gören Gemlik Endüstri Meslek Lisesi binasının, deprem riski nedeniyle taşınması kararlaştırıldı.
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul binasıyla ilgili şikayetler sonrasında Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'ne yeni bina yapımı için inşaat başlatıldığını söyledi.
İnşaatın birkaç ay içinde sona ermesini beklediklerini dile getiren Duran, "Ekipler okulu yetiştirmek adına çalışıyor. Kısa süreli çözüm olarak da geçtiğimiz yıl yeni binasında eğitime başlayan Gazi Okulu'nun kullanılmasını uygun gördük." diye konuştu.
Duran, Gazi Okulu'nun tadilat ve elektrik işlerinin devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Gazi Okulu'nun tadilatıyla lisemiz, eğitim öğretime hazır olacak. Okulu pazartesi gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirilemezse, pazartesi itibariyle de tatil edilecek. Tadilat bitince yeni okulda eğitim öğretim başlayacak. Perşembe ve cuma günlerinde de tatil olmasıyla alakalı Gemlik Kaymakamı ile incelemeler yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de konuyu görüşeceğiz."

Endüstri Meslek Lisesi, Gemlik, Deprem, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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