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Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi

AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Dursun Yavuz, Gemlik'in girişlerine "Zeytinin başkenti" ibaresi ile yerli otomobilin yer aldığı tabelalar asılmasını teklif etti.

10.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:01Gemlik'in girişlerine yerli otomobil ve zeytin başkenti tabelâsı teklifi
AK Parti Belediye Meclis Üyesi Dursun Yavuz, Gemlik'in girişlerine "Zeytinin başkenti" ibaresi ile yerli otomobilin yer aldığı tabelalar asılmasını teklif etti.

Gemlik Belediye Meclisinde verdiği önergede, "Zeytinin başkenti Gemlik'e hoşgeldiniz" yazısının ilçenin marka değeri adına uygun olacağını ifade eden Yavuz, yerli otomobil fabrikasına ev sahipliği yapacak olan Gemlik'in daha öne çıkar hale geleceğine dikkat çekti. Dursun Yavuz, hem ekonomik, hem de gelişmişlik olarak büyümeye namzet olan Gemlik'in girişlerinde yerli otomobil görsellerinin de bulunmasının ilçe adına önemli katkı sağlayacağını da belirtti. - BURSA

AK Parti, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

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