25.06.2019 23:33
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Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlu, sosyal medya üzerinden tartıştıkları kişilerle kavga etti. Kavgada 3 kardeş, diğer grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli 'de yaşayan Bursa Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlu, sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştukları kişilerle kavga etti. Kavga sırasında Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçaklandı, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İNAN KARDEŞLER BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli 'de yaşayan oğlu Safa Akif İnan (14), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), iddiaya göre sosyal medyada bir paylaşımla ilgili yapılan yorumlardan dolayı bazı kişilerle tartıştı. İnan kardeler ile tartıştıkları kişiler iddiaya göre akşam saatlerinde Pamukova Üniversitesi KYK Yurtlarının karşısında bulunan Anfi Tiyatroda buluştu. Taraflar arasında burada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İnan Kardeşler, diğer grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda, Safa Akif, Ahmet Burak ve Mehmet Buğra kardeşler yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 3 kardeş Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan karın bölgesinden bıçaklanan Safa Akif İnan 'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı
Kaynak: DHA
Bursa , Denizli , Gemlik , 3. Sayfa , Güncel

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YORUMLAR(1)
AYHAN:kaymakam oğlu olunca. . . ama adalet
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