Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE

Bursa 'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli 'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan 'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun 'a gönderildi. İnan'ın, yarın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, toprağa verileceği belirtildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

