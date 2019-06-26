26.06.2019 17:40
Haberler » Güncel » Haber

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)

Gemlik Kaymakamı

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDEBursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE
Bursa 'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli 'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan 'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.
İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK
Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun 'a gönderildi. İnan'ın, yarın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, toprağa verileceği belirtildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Kaynak: DHA
Denizli , Akif İnan , Gemlik , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34 Özel çocuktan Başkan Geylani'ye ziyaret
18:34 İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırınca tepki gördü
18:34 "Türk Malı artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi"
18:34 "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu olamaz"
18:33 Marmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldı
18:33 TCDD'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI
18:31 THY'NİN YENİ UÇAĞI İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI (2 aktüel)