26.06.2019 11:25
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Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü

Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Denizli'de meydana gelen olayda hayatını kaybetti.

Bursa 'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Denizli 'de meydana gelen olayda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Kınıklı Mahallesinde meydana gelen olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğulları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçaklanmış, diğer oğlu Mehmet Buğra İnan ise darp edilmişti. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kaymakamın oğulları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Olaya karıştığı iddia edilen B.Ç. ve yanındaki iki arkadaşı da emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Karın bölgesinden yara alan Safa Akif İnan'a (15) ilk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaranın iç organları da etkilediği gözlenirken, İnan'ın dalağı da alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Safa Akif, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Diğer kardeşleri Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan'ın durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, şubat ayında Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına tayin olmuş, çocuklarının eğitim durumundan dolayı ailesini Gemlik'e getirmemişti. - BURSA
Kaynak: İHA
Akif İnan , Bursa , Denizli , Gemlik , 3. Sayfa

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