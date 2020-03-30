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Gemlik Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları sürüyor

Gemlik Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:18
Gemlik Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları sürüyor
Gemlik Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.
Destek Grubundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı 65 yaş üstü herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hazırlanan erzak paketleri kurumlarımızca yaşlarımızın evlerine kadar teslim edilmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 çalışma esasına göre hizmet vermektedir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 112 Acil Servis, 155 Polis, 156 Jandarma ve Kaymakamlığımız 0224 513 10 51 numaralarından ihtiyaçlarını talep edebilirler."
Açıklamada, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez'in, grubun çalışmalarını bizzat takip ettiği ve haftanın her günü toplantılarla vatandaşların ihtiyaçlarının değerlendirilerek buna göre işlem yapıldığını duyurduğu aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Güncel
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