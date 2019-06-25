Gemlik Körfezi hayat buluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Gemlik Körfezi'ni kirlilikten arındıracak alan yatırım halkalarından biri olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi törenle hizmete açıldı. Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yer altına milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ardından yaklaşık 51 milyon TL'ye mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini de törenle hizmete açtı. Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşacak. Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atık su, 1640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi'ne bırakılacak. Gemlik Körfezi'ne hayat verecek yatırım halkalarından biri olan ve günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.



Sağlıklı gelecek planlaması



Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınma ve altyapıya kadar onlarca projeye imza atıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm bu çalışmaların ana ekseninde şehrin yaşam kalitesini yükseltme hedefi olduğunu söyledi. Özellikle altyapı çalışmalarının büyük bütçeler içermesine rağmen gözle görülmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "100- 200 bin liralık bir çocuk parkı yaparsınız müthiş ses getirir. Ama 51 milyona arıtma yaparsınız kimse konuşmaz. Önemli olan bir şeylerin konuşulmasından ziyade şehir adına doğru ve sağlıklı şekilde planlama yapmak. Her yıl 40 - 50 bin büyüyen Bursa'mızın 3 milyon nüfusu aştığını düşünürsek, mevcut durumu sağlıklı kotarmaktan ziyade geleceği sağlıklı planlamak için özellikle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisi ve çevre ile ilgili sağlıklı adımlar atmamız gerekli" dedi.



Bursa'nın incisi



Kurşunlu, Küçükkumla, Mudanya ve yeni hizmete açılan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte sadece bu 4 kalemin yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Gemlik gibi Körfez'in en güzel ilçelerinden biri, Bursa'nın incisi mesafesindeki ilçemizin bu manada hem derelerinin hem de denizinin pırıl pırıl olması en büyük temennimiz. Bu bağlamda sahilde de güzel düzenlemeler yaptık. Gemlik'e ne yapılsa azdır. Karsak deresi ve diğer derelerin temizliği noktasında da çalışıyoruz. Ancak Karsak Deresi ile ilgili Orhangazi ayağında özel sektörden kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Bununla ilgili adımlarımızın olduğunu da ifade ediyorum. Gemlik için özel gayretimiz olacak" diye konuştu.



Başkan Aktaş, çevre konusunun sadece belediye, kaymakamlık ve kurumların sorumluluğunda olmadığını toplumun tüm kesimlerine önemli görev düştüğünü de sözlerine ekledi.



Amatör balıkçılara müjde



Bursa Milletvekili Zafer Işık da emsal körfezlerle kıyaslandığında çok kirli olmayan Gemlik Körfezi'nin bu arıtma tesisi ile çok daha temiz hale geleceğini hatırlatarak, tesisi ilçeye kazandıran Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Bölgedeki amatör balıkçıları yakından ilgilendiren bazı temaslarda bulunduğunu da hatırlatan Işık, "Su Ürünleri Genel Müdürümüzle görüşerek, İl Tarım Müdürümüzü de bilgilendirerek körfeze kıyısı olan su ürünleri kooperatiflerini bir araya getirdik. Körfezimizin yarısı endüstriyel balıkçılığa kapalı. Eylül ayında bu süre sona edecek. Bu süreyi tekrar uzatmak istiyoruz, su ürünleri kooperatifleri de aynı görüşte. Sınırımızı da Mudanya ve Armutlu sınırlarından çizgi çekiyoruz. Hem süreyi hem de sınırı uzatıyoruz. Körfezimizde amatör balıkçılık, insan gücüyle yapılan balıkçılık devam edecek. Amatör balıkçıların günlük tutacakları miktarla ilgili kiloya sınır getirilecek. Yapılacak denetimlerle körfezimiz amatör balıkçılığın merkezi olacak. İdare uygun gördüğünde kısım kısım endüstriyel balıkçılığa açılacak. Büyük gırgırların körfezi taramalarına müsaade etmeme adına bu adımı attık. Eylül ayı itibariyle tamamını kapatacağız" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da hizmete açılan tesisle ilgili Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, "Deniz şehri olma özelliğini hızlıca yitirmiş olan bu şehrin bir kere daha Marmara'nın incisi olarak evrilmesini sağlayacak çok önemli bir iş. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve devamını bekliyoruz. Karsak deresinin durumunun düzeltilmesi noktasında atılacak her adımın da Gemlikliler tarafından memnuniyetle karşılanacağını hatırlatmak istiyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Gemlik Körfezi'ne hayat verecek arıtma tesisi, kurdele kesilerek hizmete açtı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra tesisi gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA