Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkarılan teneke kutu, plastik ve cam şişe, kasa ve sandalye gibi atıklar sahilde sergilendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi başkanlıkları koordinasyonundaki etkinlikte dalgıçlar, Gemlik Körfezi
'ne temizlik dalışı gerçekleştirdi.
Denizleri ekosistemine, canlı yaşamına kavuşturmanın ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmenin amaçlandığı etkinlikte, gönüllü dalgıçların çıkardığı atıklar arasında teneke kutu, plastik ve cam şişe, torba, plastik kasa ve sandalye gibi çok sayıda materyal yer aldı.
Dalgıçlar, denizden çıkardıkları atıkları sahilde sergileyerek çevre kirliliğine dikkati çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, her geçen gün biraz daha kirlenen çevrenin korunması için yerel yönetimler kadar vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirtti.
Büyükşehir Belediyesi olarak deniz yüzeyi ve sahil temizliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"2015'ten bugüne dek deniz yüzeyinden deniz süpürgesiyle toplanarak bertaraf edilen atık miktarı yaklaşık 500 metreküp. Kıyı ve plajlarımızdan temizlik ekiplerimizle toplanarak bertaraf edilen toplam atık miktarı da 56 bin metreküp. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlılığımızı tüm hizmetlerimizde göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevreye karşı daha bilinçli ve hassas davranmaya teşvik ediyoruz."
Kaynak: AABursa
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