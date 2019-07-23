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Gemlik Kurban Pazarı yeniliklerle açıldı

Gemlik Belediyesi Kurban Pazarı'nda satışlar başladı.

23.07.2019 16:10 Gemlik Kurban Pazarı yeniliklerle açıldı
Gemlik Belediyesi Kurban Pazarı'nda satışlar başladı.

Muratoba'da kurulan Kurban Pazarı'nda bu yıl Gemlik Belediyesi eliyle köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Pazar yerinde gerek çevre düzenlemesi, gerek satış ve kesim, gerekse altyapı alanında çeşitli yenilikler yapıldı. Öte yandan belediye veteriner ekipleri hayvan sağlığına ilişkin çalışmalara devam ederken zararlılara karşı ilaçlamalar da aralıksız sürüyor. Pazar yerinde zabıta ekipleri de düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor.

10 dönüm araziye 112 Pazar yeri

Gemlik Belediyesi Kurban Pazarı yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine kuruldu. 80 metrekarelik 112 hayvan satış yerinin şimdiye kadar yarısından fazlası satıldı. Bu yerlerde hayvan satışları başladı. Dere kenarında olan Kurban Pazar Yeri'nde önceden bulunan köprü tadilata alınırken, giriş ve çıkışların rahatlaması için bir köprü daha yapıldı. Pazar yerinin çevresi asfaltlanırken yapılan kesim yeri, katı atık ve gübre toplama alanları, otopark, lavabolar, duş ve mescit alanı da pazarcılar tarafından eksiksiz olarak kullanılıyor.

Teknik yeniliklerin yanı sıra veteriner ekipleri de pazar yerinde hayvan sağlığına ilişkin teftişlere aralıksız devam ediyor. İki yaşın altında, kurban vasfını taşımayan, sağlık durumu iyi olmayan ve dişi hayvanların satışına izin verilmezken kurbanlıkların menşe şahadetnameleri ve sağlık raporları da düzenli kontrol ediliyor. Alanda sürekli ilaçlama yapılarak haşere ve sineklere de izin verilmiyor. - BURSA

Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

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