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Gemlik MHP İlçe teşkilatı ihtiyaç sahipleri için 200 erzak paketi hazırladı

Gemlik MHP İlçe Başkanlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde dağıtılması amacıyla 200 erzak paketi hazırladı.

03.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:38
Gemlik MHP İlçe teşkilatı ihtiyaç sahipleri için 200 erzak paketi hazırladı
Gemlik MHP İlçe Başkanlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde dağıtılması amacıyla 200 erzak paketi hazırladı.
Erzak paketlerini Gemlik Kaymakamlığı'na teslim eden teşkilat üyelerine Kaymakam Yaşar Dönmez teşekkür etti.
MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olduklarını ifade ederek, "Bu zor durumlarda korona belasından ötürü evlerinde oturmak zorunda kalan hem 65 yaş üzeri hem de işlerinde sıkıntı yaşayanlara destek olmak amacıyla erzak paketleri temin ettik. Bu kampanyaya katılan meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ederiz.
İnsanlarımıza 'evde kal' çağrısı yapıyoruz. Bu nedenle, ekmeğimizi, aşımızı paylaşmak zaruretindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yaşar Dönmez, Gemlik, MHP, Güncel
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