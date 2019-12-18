Haberler » Güncel » Gemlik-Mudanya yolunda genişletme çalışmaları son aşamasında - Haber

Gemlik-Mudanya yolunda genişletme çalışmaları son aşamasında

Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi ile Mudanya arasındaki yolun genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

18.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:32Gemlik-Mudanya yolunda genişletme çalışmaları son aşamasında
ilçesinin Mahallesi ile arasındaki yolun genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kurşunlu'ya girmeden Mudanya otobanına bağlanan alternatif yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Işık, şu bilgileri paylaştı:
"Gemlik'imizin Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan yol ile alakalı problemler uzun yıllardır devam ediyor. Bu konudaki girişimler olumlu sonuç verdi ve geçtiğimiz yaz döneminde kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak yol yapımına başlandı. Bugün gelinen aşamada ise doğrudan Mudanya'ya geçmek isteyen vatandaşlarımız için Kurşunlu çevresinden dolaşan iki şeritli güzel bir yola kavuştuk. Büyük bölümü tamamlanan yolun sadece bağlantı bölümleri kaldı. Bu konuda bizlere destek verenlere ve emek verenlere teşekkür ediyoruz."

AK Parti, Kurşunlu, Mudanya, Gemlik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22 Malatya'da lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı - Haber
19:19 "İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı - Haber
19:18 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
19:18 Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Haber
19:18 Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:25:48