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Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu.

23.08.2019 18:50 Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
BURSA'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.



Gemlik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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