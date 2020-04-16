Gemlik'te 200 bin maske dağıtıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin maske dağıtıldı.
16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:02
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin maske dağıtıldı.
Gemlik Belediyesi'nce İstiklal Caddesi ve Hürriyet Caddesinde yapılan dağıtımlara, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.
Kovid-19'la mücadele açısından önem taşıyan maskelerin dağıtımının süreceği ifade edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: İstiklal Caddesi, Hürriyet, Gemlik, Bursa, Güncel