Gemlik’te 200 bin maske dağıtıldı

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin maske dağıtıldı.

Gemlik Belediyesi'nce İstiklal Caddesi ve Hürriyet Caddesinde yapılan dağıtımlara, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı.

Kovid-19'la mücadele açısından önem taşıyan maskelerin dağıtımının süreceği ifade edildi.