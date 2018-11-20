Gemlik'te "4 Mevsim" Hizmet Yağmuru

Gemlik
Belediyesi birçok kalıcı eseri ilçeye kazandırdı. 2018'in ilk günlerinden bu yana her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma programı düzenleyen Gemlik Belediyesi, son 11 ay zarfında 16 temel atma, 27 açılış ile ilçe belediyeleri arasında proje ve yatırım rekoru kırdı.
2018 yılını kapsayan yatırım çılgınlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
'nun katıldığı Cihatlı Mahallesi 224 konutlu üçüncü etap temel atma töreniyle başlatan Gemlik Belediyesi, Büyükkumla Köy Meydanı, Ata Mahallesi
Konağı, Akşemseddin Camii, Selimiye Camii
, Narlı
Camii, Liman Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü
, Ziraat Odası, İbn-i Sina
Aile Sağlığı Merkezi açılışları ile Şifa Hatun Aile Sağlı Merkezi, Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu, Nene Hatun
Hafızlık Merkezi, Hisar Erkek Hafızlık Kuran
Kursu, Arif Nihat Asya
İlkokulu, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Seyir Terası ve Balık Lokantasının temeli atıldı.
Gemlik Belediyesi haziran ayından bu yana ise Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balıkpazarı Kültür Merkezi ile Umurbey
Atış Poligonu, Hayri Köy Meydanı-Yöresel Ürün Satış Yeri, Engürücük Mahalle Konağı, Kurtul Mahalle Konağı, Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi ve Farabi
Aile Sağlı Merkezlerini vatandaşların hizmetine sundu.
Gençlere yönelik hizmet ve yatırımlarında da hız kesmeyen Gemlik Belediyesi, bir yandan temelini attığı Abdullah Tayyip Olçok
, Naim Süleymanoğlu
ve Semanur Erdoğan spor salonlarının yapım çalışmalarını devam ettirirken diğer yandan da Hacı Bektaş-ı Veli, Necmettin Rama, Muhsin Yazıcıoğlu
ve Eren Bülbül spor tesisleri ile 30. spor tesisini ilçeye kazandırdı.
Gemlik tarihinin en büyük yatırımları olarak bilinen 183 milyon liralık Büyük Kumla Barajı ile yaklaşık 100 milyon liralık modern devlet hastanesi yapımında öncülük eden Gemlik Belediyesi, Yeni Adliye binasının temel atma törenini de düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluş binalarının yenilenmesi konusunda bir başka önemli yatırıma da öncülük yaptı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü sahil ve meydan düzenleme çalışmalarını da tamamlayarak "Zeytin
Dalı" meydanını ilçeye kazandıran Gemlik Belediyesi, önümüzdeki aylarda birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam edecek.
Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, hizmet etmeyi, yatırım hamlesini sürdüreceklerini ifade ederek, "Gemliklilerin yaşamaktan mutluluk duyduğu, modern, refah seviyesi ve yaşam standartları yüksek bir Gemlik'i hemşerilerimizle el ele yükselteceğiz" diye konuştu.
Önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlarla birlikte Gemlik'in çehresi değişirken, yatırımların da yaklaşık 500 milyon liraya ulaşması bekleniyor. - BURSA
Gemlik