22.06.2019 17:16
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Gemlik'te kaldırım ve yol kenarları nefes alacak

Gemlik

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Kaldırım ve yol kenarları nefes alsın" kampanyası başlatıldı.

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde "Kaldırım ve yol kenarları nefes alsın" kampanyası başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili bilgilendirme ve broşür hazırlayıp iş yeri sahiplerine dağıtan ekipler, yaşlıların, engellilerin ve çocukların da yaya kaldırımlarını kullandıklarını, yayaların kaldırımlarında herhangi bir engel ile karşılaşmadan rahatça yürüyebilmeleri gerektiğini söyledi. Yaya kaldırımlarını kullanamayan vatandaşların yol kenarlarında yürümeye çalışarak kazalara davetiye çıkardıkları, hatta ölümle sonuçlanan üzücü kazalara sebebiyet verdikleri hatırlatıldı. Yine araç park yerlerine bırakılan masa, sandalye, tabela vb. malzemelerin, park etmek isteyen araçlara engel teşkil ettiği, park yeri bulamayan araçların çift sıra parklanmalar yaparak trafik akışına mani oldukları belirtildi. İkazlara uymayan dükkan sahiplerine idari para cezası kesileceği bildirildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Zabıta , Emniyet Müdürlüğü , Bursa , Gemlik , Güncel

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