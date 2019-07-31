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Gemlik'te Karsak deresi köpük içinde

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.

31.07.2019 18:30 Gemlik'te Karsak deresi köpük içinde
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.

Gemlik'te sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan işçiler, deredeki köpükleri görünce şaşırdı. Karsak deresinin üzerinde önemli ölçüde köpük tabakasının oluştuğu görüldü. Yıllardır yaşanan kirlilik ve atıkların dereye atılmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi. Bu durumun devamlı tekrarlanmasına tepki gösteren vatandaşlar, işletmelerin arıtma kullanmadığını ileri sürdü. Derede yaşayan pek çok canlının da son yıllarda görünmediğinin altı çizilirken, atıkların doğrudan denize verilmesinin de doğaya önemli zarar verdiği dile getirildi. Son yaşanan olayda atığın hangi firma tarafından salındığı bilinmiyor. - BURSA

Gemlik, Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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