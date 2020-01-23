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Gemlik'te kömür yangını korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

23.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:47Gemlik'te kömür yangını korkuttu
'nın ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Caddesinde bulunan binada çıkan kömür yangını, apartmanda bulunanlara zor anlar yaşattı. Birinci katta merdiven altında bulunan kömür deposualev alDI. binadakilerin kapıyı açmasıyla dumanlar apartmanı sardı. Kömür dumanı dairelere dolarken, olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri intikal etti. Dumandan etkilenen 10 kişi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bina havalandırılması için boşaltıldı. - BURSA

Orhangazi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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