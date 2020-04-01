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Gemlik'te liselilerden emniyete maske desteği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde liseliler tarafından üretilen maskeler Gemlik Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

01.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:34
Gemlik'te liselilerden emniyete maske desteği
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde liseliler tarafından üretilen maskeler Gemlik Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurdukları atölyede 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen maskeler çeşitli kamu kurumlarına dağıtılıyor.
Söz konusu kurumlar arasında yer alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce'yi ziyaret eden okul yönetimi öğrencilerin ürettiği maskeleri teslim etti.
Yüce, öğrencileri tebrik ederek okul yöneticilerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Gemlik, Bursa, Güncel
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